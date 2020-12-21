لبنان | حزب الله يدّعي على الزميل ربيع طليس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 06:13 مساءً - منذ 8 دقائق

مسلسل ارهاب “حزب الله” للصحافيين مستمر، واخر حلقاته تقدّم النائب ابراهيم الموسوي بصفته ممثلا عن حزب الله وعن كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، بشكوى الى جانب قاضي التحقيق الأول بالإنابة في البقاع أماني سلامة ضد الصحافي في “صوت بيروت انترناشونال” ربيع طليس، متخذا صفة الإدعاء الشخصية، وذلك بواسطة وكيله القانوني المحامي منتظر ناصر الدين.

وتأتي الشكوى كما ادعى “على خلفية منشورات وكتابات لطليس تضمنت قدحا وذما وتحقيرا وإثارة النعرات الطائفية واتهام الحزب بجريمة إنفجار مرفأ بيروت، كما اتهام ووصف الجهة المدعية بالتنظيم الإرهابي.”