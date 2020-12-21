لبنان | بالأرقام.. آخر إحصائيات للحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 06:13 مساءً - منذ 38 دقيقة

صدر عـن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـــة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي إلى /581/ حالة من أصل العدد الإجمالي /628/ حالة إيجابية، من ضمنها /8/ حالات إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، وحالة إيجابية واحدة في سجن القاصرات، وذلك بعد إجراء /2188/ فحصاً مخبرياً (PCR) للنزلاء.

في سجن زحلة توجد /4/ حالات لديها عوارض متوسطة، وهي قيد المعالجة الطبيّة، أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /237/ فقد تماثلوا للشفاء.

في نظارة مخفر بعلبك، توجد حالتان إيجابيتان.

في نظارة قصر عدل طرابلس، توجد /3/ حالات إيجابية.

في سجن جبيل، توجد /5/ حالات إيجابية.

في نظارة فصيلة القبّة، توجد /3/ حالات إيجابية.

في نظارات وحدة شرطة بيروت، توجد حالة إيجابية واحدة.

أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فتوجد حالة إيجابية واحدة.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.