لبنان | الضمان يضيف 8 مختبرات جديدة لإجراء فحص الكورونا.. وهذه أسماؤها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 17 ثانية الضمان الاجتماعي أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 652 تاريخ 21 كانون الاول 2020 قضى بموجبها إضافة 8 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 100 مختبراً. والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية: 1. المختبر الطبي في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي.

2. مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية Saint Michel medical laboratories.

3. مختبرات سنتر مديكال سان جوزف .

4. مختبرات الدكتور حسن علوية للتحاليل الطبية.

5. مختبر دار الحوراء الطبي.

6. المختبر الطبي في مستشفى الكورة.

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