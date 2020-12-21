لبنان | فيديو لضرب “حزب الله” الإجراءات الوقائية… قوانين الدولة لا تسري على دويلته

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آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 3:45 مساءً
من تشييع حزب الله لأحد قتلاه
فقط في دويلة حزب الله سترى المشهد في مقطع الفيديو المرفق، حيث الميليشيا التي لا تحكمها دولة ولا سلطة لأحد على قراراتها إلا ولي إيران الفقيه.
فالمشهد هو من تشييع احد قتلى ميليشيا حزب الله في سوريا نهار السبت. إذ لم يكتف قادة الحزب بإرسال شباب إلى حرب لا ناقة لهم فيها ولاجمل، إلا لتنفيذ أجندات خارجية فقط، بل قاموا أيضاً بكسر كل القيود الصحية والطبية التي فرضتها وزارة الصحة من “منع التجمعات وإلتزام قواعد التباعد الاجتماعي, منعًا لتفشي وباء كورونا الذي يواصل عداده بالإرتفاع بشكل كبير في الآونة الأخيرة”.
وكذلك ضربوا بقرارات وزارة الداخلية المشددة على منع التجمعات أينما كانت تنفيذا لقرارات اللجنة الصحية المعنية بمواجهة كورونا.
وهذا المقطع اليوم هو برسم وزيري الداخلية والصحة في حكومة تصريف الأعمال، فهل يوجد إجراءات كورونا بسمنة وإجراءات بزيت؟!
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.