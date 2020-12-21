كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية طالب رئيس الهيئة الوطنية الصحية “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية الى حكومة تصريف الاعمال، ووزارة الصحة في تصريح بـ”اعتماد لامركزية توزيع ادوية الامراض المستعصية واعتماد مستشفيات الجيش اللبناني في المحافظات،” مستغربا “الاصرار على اذلال المريض برحلة الوصول لمستودع الكرنتينا وعذاب انتظار الدور امامه . يكفي ما يعانيه مرضى هذه الامراض، حتى تضاف معاناة حلولها سهلة جدا، تتطلب قرار”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إسماعيل سكرية: لاعتماد لامركزية توزيع الادوية المستعصية عبر مستشفيات الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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