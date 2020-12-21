لبنان | هذه تفاصيل سرقة 100 مليون من منزل مختار في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 17 دقيقة آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 12:59 مساءً سرقة منزل في صيدا تعرض، صباح اليوم، منزل مختار حي رجال الاربعين نعمان عفارة الكائن في بلدة عين الدلب – صيدا للسرقة، حيث أقدم مجهولون بواسطة الكسر والخلع على سلب مبلغ وقدره نحو مئة مليون ليرة لبنانية من داخل المنزل الذي يقع في الطابق الثالث في مبنى خال من سكانه.

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