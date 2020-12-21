لبنان | سعر صرف الدولار مقابل الليرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 09:10 صباحاً - منذ 22 دقيقة الدولار أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 21/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

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