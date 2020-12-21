لبنان | حريق كبير في مولد كهربائي بصيدا… و10 حالات اختناق!

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حريق كبير في مولد كهربائي بصيدا
شب حريق كبير فجرا، في أحد المولدات الكهربائية في المبنى القديم للضمان في سوق صيدا، ما أدى الى إصابة 10 أشخاص باختناق وضيق بالتنفس.
وقد عملت فرق الاسعاف في “الجمعية الطبية الاسلامية” على إسعاف 9 أشخاص ميدانيا، فيما نقلت الإصابة العاشرة الى “مركز لبيب الطبي”، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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