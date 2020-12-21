لبنان | حريق كبير في مولد كهربائي بصيدا… و10 حالات اختناق!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 09:10 صباحاً - منذ 50 دقيقة

شب حريق كبير فجرا، في أحد المولدات الكهربائية في المبنى القديم للضمان في سوق صيدا، ما أدى الى إصابة 10 أشخاص باختناق وضيق بالتنفس.

وقد عملت فرق الاسعاف في “الجمعية الطبية الاسلامية” على إسعاف 9 أشخاص ميدانيا، فيما نقلت الإصابة العاشرة الى “مركز لبيب الطبي”، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.