لبنان | توقيف سائقي سيارتين مسروقتين أثناء توجههما إلى سوريا

توقيف مطلوبين
أوقفت دورية لمخابرات الجيش وبشكل متزامن سيارتين مسروقتين في مكانين منفصلين كانت وجهتهما الى سوريا.
وكانت دورية المخابرات نصبت كمينا في منطقة السوح في جرود الهرمل واوقفت سيارة هيونداي تاكسون فضية مع سائقها الذي تبين أنه يحمل هوية مزورة.
كما اوقفت بالتعاون مع الجيش عند الحاجز في محلة العاصي سيارة رانج روفر سوداء مع سائقها، وقد تم اقتياد السائقين للتحقيق ونقل السيارتين المسروقتين الى احد المراكز العسكرية تمهيدا لتنفيذ الاجراءات القانونية.
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