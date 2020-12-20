كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس الأبيض" غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض عبر حسابه على تويتر، بالقول: ” يراقب العالم عن كثب الأخبار المتعلقة بالطفرة الجينية الجديدة لفيروس الكورونا في المملكة المتحدة. الوضع هنالك مقلق بما فيه الكفاية بدليل ردة الفعل من قبل سلطات بريطانيا والدول الأوروبية. ما هو الإجراء الذي يجب أن يتخذه لبنان؟ نحن غير جاهزين لمزيد من الانتشار المجتمعي للعدوى”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الدكتور فراس أبيض: نحن غير جاهزين لمزيد من الانتشار المجتمعي للعدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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