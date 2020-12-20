لبنان | صباح: هذا القانون هو إعلان إفلاس مسبق للمصارف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر أمين صندوق جميعة ​المصارف​ تنال صباح، في حديث تلفزيوني، أن إقتراح قانون دفع قروض ​الدولار​ الأميركية، مهما كان نوعها، ب​الليرة اللبنانية​ على أساس سعر الصرف الرسمي إعلان إفلاس مسبق للمصارف، بالإضافة إلى أنه حرمان للودع من إمكانية إستعادة أي وديعة.

وذكر صباح أن مصرف لبنان كان قد أصدر، في وقت سابق، تعميماً يسمح بدفع جميع القروض لذوي الدخول المحدود على أساس السعر الرسمي.