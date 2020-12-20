لبنان | صباح: هذا القانون هو إعلان إفلاس مسبق للمصارف

أمين صندوق جميعة المصارف تنال صباح
اعتبر أمين صندوق جميعة المصارف تنال صباح، في حديث تلفزيوني، أن إقتراح قانون دفع قروض الدولار الأميركية، مهما كان نوعها، بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي إعلان إفلاس مسبق للمصارف، بالإضافة إلى أنه حرمان للودع من إمكانية إستعادة أي وديعة.
وذكر صباح أن مصرف لبنان كان قد أصدر، في وقت سابق، تعميماً يسمح بدفع جميع القروض لذوي الدخول المحدود على أساس السعر الرسمي.
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