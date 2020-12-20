رئيس مجلس إدارة "الميدل إيست" محمد الحوت
أفاد رئيس مجلس إدارة “الميدل إيست” محمد الحوت بأن شركة الطيران ستتوقف عن قبول الدفع بالدولار الأميركي من الودائع في البنوك المحلية.
وأشار، في حديث لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، إلى أننا “سنبدأ في بيع تذاكرنا بالـfresh dollar” فقط، أي الدولارات المحولة من الخارج والخالية من القيود المصرفية”.
وأوضح أن السبب يعود الى أن “الدولار في البنوك المحلية يعادل 40% من الدولار خارجها، شارحاً “أن الاستمرار قبول الدولارات المحلية غير مجد تجارياً لأن 85 في المائة من نفقات شركة الطيران بالعملة الصعبة”.
كما شدد على ان “شركة طيران الشرق الأوسط ستبدأ باستخدام الـfresh dollar عندما يتوقف مصرف لبنان عن دعم وقود الطائرات، وهو يمكن أن يحدث ربما خلال شهر واحد”.
وأكد الحوت أن “الاستمرار بقبول الدولار المحلي يهدد وجود شركة الطيران. لدي خيار بين الاستمرار في تشغيل الشركة، أو للوصول إلى مرحلة معينة لا أستطيع فيها الاستمرار”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الحوت: في هذا الموعد سنبيع تذاكرنا بالـfresh dollar” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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