شارل عربيد
غرد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد عبر حسابه على تويتر: “عندما أقفل كورونا البلاد، دعوت إلى الفتح المدروس والتدريجي من أجل الناس ومصالحهم. أما اليوم، فالفوضى التي تحدث بالتراخي في تطبيق الاجراءات والاكتظاظ ينذر بكارثة ما لم نتصرف بوعي”.
وأكد أن الكل مسؤول بما في ذلك الأفراد وأصحاب الأعمال، مطالبا بمساعدة الجسم الطبي.
ورأى أنه من الممكن النجاح والنجاة كي يفرح الجميع بالأعياد .
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عربيد: الكل مسؤول في مواجهة كورونا وأطالب بمساعدة الجسم الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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