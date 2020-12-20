لبنان | العثور على سيارة نوع كيا cerato كانت مسروقة على اوتوستراد نهر ابراهيم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 08:13 مساءً - منذ 3 ساعات العثور على سيارة نوع كيا cerato كانت مسروقة على اوتوستراد نهر ابراهيم عثرت دورية من مكتب امن جبيل في الجيش اللبناني على سيارة نوع كيا cerato لون احمر صنع 2013 رقم 535713 B متوقفة على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر ابراهيم حيث تبين انها مسروقة من محلة الغبيري . وقد سلمت إلى المراجع المختصة.

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