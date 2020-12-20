لبنان | تحليق للطيران الاسرائيلي وغارات وهمية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 53 ثانية تحليق للطيران الاسرائيلي أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي حلق فوق النبطية وإقليم التفاح وشن غارات وهمية على علو متوسط. وشهدت الأجواء في منطقة عاليه والمتن الأعلى تحليقا كثيفا للطيران الحربي المعادي على علو متوسط. كذلك سجل عبور لطائراته الحربية على علو متوسط في أجواء القطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل.

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