لبنان | تدابير سير خاصة بانعقاد جلسة لمجلس النواب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 3:24 مساءً

أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه ” يعقد مجلس النواب بتاريخ 21-12-2020، جلسة في قصر الأونيسكو -بيروت”.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.30 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقاً لما يلي:

“السير القادم من الكولا باتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.