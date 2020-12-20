لبنان | تدابير سير خاصة بانعقاد جلسة لمجلس النواب

آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 3:24 مساءً
تدابير سير
أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه ” يعقد مجلس النواب بتاريخ 21-12-2020، جلسة في قصر الأونيسكو -بيروت”.
لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.30 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقاً لما يلي:
“السير القادم من الكولا باتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.
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