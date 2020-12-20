كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 3 ساعات نوفل ضو غرّد منسق عام “التجمّع من اجل السيادة” نوفل ضو على حسابه الرسمي عبر “تويتر” قائلاً “الحل لأزمات لبنان يبدأ باستعادة السيادة! لذلك يسعى حزب الله لتضليل “الثورة” بجعلها ثورة الفقير على الغني، والمريض على المستشفى، والطالب على الجامعة، والمودع على المصرف، ورب العائلة على السوبرماركت، والعلماني على رجل الدين! اما الثورة المطلوبة فعلى حزب الله وسلاحه ومشروعه الايراني”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نوفل ضو: هكذا يسعى حزب الله لتضليل الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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