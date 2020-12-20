لبنان | طقس مستقر في الأيام المقبلة

طقس خريفي في لبنان
تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان وتترافق مع طقس مستقر في الايام المقبلة باستثناء حالة سريعة من عدم الاستقرار الاربعاء المقبل.
طقس اليوم الاحد على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٢ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١١ درجة.
٢- الجو : قليل السحب يتشكل الجليد على الجبال التي تزيد عن ١٣٠٠م (ليلاً وصباحاً)
٣- الرياح شمالية ضعيفة الى معتدلة ٢٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الأثنين: طقس مستقر قليل السحبوالحرارة مستقرة تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٣ درجة الرياح شمالية ضعيفة.
الثلاثاء: طقس مستقر نهارا و قليل السحب يتحول غائم ومتقلب ليلاً مع احتمال امطار محلية خفيفة والحرارة مستقرة تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٣ درجة الرياح شمالية غربية الى غربية ضعيفة.
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