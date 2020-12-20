لبنان | طقس مستقر في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 9 ثواني

تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان وتترافق مع طقس مستقر في الايام المقبلة باستثناء حالة سريعة من عدم الاستقرار الاربعاء المقبل.

طقس اليوم الاحد على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٢ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١١ درجة.

٢- الجو : قليل السحب يتشكل الجليد على الجبال التي تزيد عن ١٣٠٠م (ليلاً وصباحاً)

٣- الرياح شمالية ضعيفة الى معتدلة ٢٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأثنين: طقس مستقر قليل السحبوالحرارة مستقرة تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٣ درجة الرياح شمالية ضعيفة.

الثلاثاء: طقس مستقر نهارا و قليل السحب يتحول غائم ومتقلب ليلاً مع احتمال امطار محلية خفيفة والحرارة مستقرة تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٣ درجة الرياح شمالية غربية الى غربية ضعيفة.