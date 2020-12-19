كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 54 ثانية حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR أجريت في المطار لوافدين وصلوا إلى بيروت بتاريخ 16/12/2020 و17/12/2020 و18/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود خمس وثلاثين (35) حالة إيجابية. وجاءت نتائج 16/12/2020 كالتالي: رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة).

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة: 35 حالة إيجابية في نتائج فحوصات لوافدين وصلوا إلى مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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