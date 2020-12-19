لبنان | الراعي استقبل غطاس خوري وبحثا ملف تشكيل الحكومة

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، الوزير السابق غطاس خوري موفدا من الرئيس المكلف سعد الحريري، وذلك في إطار المساعي والاتصالات التي يقوم بها البطريرك الراعي لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة.

وشارك في اللقاء الوزير السابق سجعان القزي، وقد تم عرض لنتائج الاتصالات التي أجراها الراعي واللقاءات التي عقدها في الساعات الماضية في هذا الخصوص.

بدوره، وضع خوري البطريرك الراعي في آخر التطورات في ملف تأليف الحكومة والاتصالات التي أجراها الرئيس المكلف بعد زيارته الاخيرة الى الصرح البطريركي.

بعد ذلك، استقبل البطريرك الراعي عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب نعمة طعمة ونجله يوسف، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في البلاد “وتأكيد على أهمية مصالحة الجبل الوطنية وضرورة تعزيزها، كما كان توافق على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة رأفة بلبنان وشعبه الذي لم يعد يحتمل عبء الازمة الاقتصادية والاجتماعية”.