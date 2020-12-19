لبنان | “القوات” في المنصورية تناشد القوى الأمنية التدخل لوقف التعديات

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حزب القوات اللبنانية
ناشد مركز المنصورية في منطقة المتن الشمالي في “القوات اللبنانية” القوى الامنية التدخل لوقف التعديات المتكررة في المنطقة.
وقال في بيان: “كثرت في الآونة الأخيرة بعض الأحداث التي تعكر هدوء المنطقة، وتمس بأمن أهلنا ومجتمعنا، وذلك من خلال نشوب إشكالات بين مجموعتين متناحرتين من التابعية السورية، والتي تطورت من تشابك بالأيدي، إلى ضرب بالعصي والجنازير، مما تسبب بإصابات عديدة لم تقتصر على عناصر المجموعتين فقط، بل تمادت لتمس أهالي المنطقة أيضا.
لذلك، وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين وصونا لممتلكاتهم، نناشد القوى الأمنية والأجهزة المعنية، التدخل سريعا والضرب بيد من حديد كل المخلين بالأمن، وبالتالي وقف التعديات المتكررة، وتوقيف المعتدين وإحالتهم أمام القضاء المختص وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم”.
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