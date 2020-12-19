لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المناطق اللبنانية سجلت وزارة الصحة اللبنانية 1626 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، توزعت بحسب المناطق كالتالي:

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