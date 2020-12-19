- 1/2
- 2/2
بلدة برج الملوك
أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في مرجعيون بأن عددا من أهالي بلدة برج الملوك، وجدوا كلابهم مقتولة بالسم خلال هذا الأسبوع، وأن هذه الظاهرة هي الأولى من نوعها في البلدة.
وفي اتصال مع رئيس البلدية ايلي سليمان أوضح أن عددا من الاهالي اشتكى تسميم الكلاب في أحياء عدة من دون أي مسبب لذلك، لافتا إلى أن البلدية تعمل على التحقق لمعرفة الفاعلين والأسباب التي دفعتهم إلى ارتكاب هذا العمل المشين والمرفوض أخلاقيا وبيئيا.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة.. “برج الملوك” تشكو تسميم الكلاب بلا سبب والبلدية تتابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.