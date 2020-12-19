لبنان | مرتضى: مصلحة الأبحاث العلمية فقط المخولة إصدار النشرات الجوية

الوزير عباس مرتضى
أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى أن “مصلحة الابحاث العلمية الزراعية التابعة للوزارة مكلفة من قبل الوزارة إصدار نشرات جوية وإرشادية للمزارعين، كونها تملك شبكة من 80 محطة رصد، ولديها تطبيق ذكي Lari -Leb، الذي يستعمل من قبل آلاف المزارعين والمواطنين لمتابعة الأحوال الجوية، وقد فاز لثلاث مرات كأفضل تطبيق ذكي في الدول العربية”.
وأشار مرتضى الى أن “المصلحة تقوم بعمل ممتاز في الإرشاد الزراعي حول الأحوال الجوية والحشرات والامراض”، مشيرا الى أن “ما يصدر عن أشخاص، لا علاقة لهم بالموضوع، مخالف للقوانين، ويسبب الهلع والأذية”. وشدد على “ضرورة محاسبتهم أمام القضاء المختص”.
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