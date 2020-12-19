لبنان | إليكم ترتيب بيروت عربياً بالازدحام !

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ ساعتين زحمة سير نشر موقع “نومبيو” إحصائية تظهر مؤشر حركة الازدحام المروري على الطرقات في دول العالم، وشملت القائمة 11 مدينة عربية، وكانت الشارقة هي الأولى عربياً من حيث الازدحام المروري، القاهرة في المرتبة الثانية وعمان في المرتبة الثالثة، فيما حلّت بيروت في المرتبة الرابعة.

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