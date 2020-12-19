لبنان | وزيرة في حكومة تصريف الأعمال تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - أعلنت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه أوهانيان عبر حسابه على تويتر أن “نتيجة فحص فيروس كورونا الذي اجرته اليوم ظهرت ايجابية”. وقالت: اتمنى السلامة للجميع وادعو اي شخص خالطني أخيرا الى الحيطة والانتباه وادعو الجميع الى الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالمعايير.

فارتينيه اوهانيان

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