كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ 48 ثانية آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2020 12:14 مساءً النائب فريد هيكل الخازن غرّد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على تويتر قائلاً: يريدون الداخلية، والدفاع والعدل والطاقة. اللي ضدّهم بيروح عالحبس واللي معهم بيجيب بواخر وبيبني سدود وأحلا وظيفة بالدولة”. وأرفق تغريدته بهاشتاغ “#حقوق_المسيحيين”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الخازن: اللي ضدّهم بيروح عالحبس واللي معهم بيجيب بواخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.