لبنان | بول كنعان: حركة الراعي تحذيرية

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بول كنعان: حركة الراعي تحذيرية
أكد رئيس “تجمع موارنة من أجل لبنان” المحامي بول يوسف كنعان أن “المرحلة الراهنة بصعوباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب من الجميع قرع جرس الإنذار للعمل على الخروج من حال المراوحة القاتلة، الى الحلول الفاعلة”.
واعتبر أن “بكركي تبادر كعادتها وطنيا في الأزمات، وهو ما يدفع الى دعم توجهات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والثناء عليها، بما تحمله الحركة البطريركية من وضع للجميع أمام مسؤولياتهم، وتحذيرهم من ضرورة عدم الاستمرار في أجواء التباعد التي ستزيد الامور تعقيدا، والأحوال المالية والاقتصادية صعوبة”.
ورأى كنعان أن “طريق التلاقي بين اللبنانيين على أسس واضحة لنقل الامور، مما هي عليه الى ما يجب أن تكون، يبقى أقرب وأفضل وأجدى من انتظار تطورات المنطقة ومتغيراتها أو إشاراتها السلبية او الايجابية، فالمبادرة اللبنانية هي الحل الانسب ويجب عدم التأخر في سلوك طريقها”.
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