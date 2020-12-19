لبنان | سرقة ماكينات إنترنت ومضخات مياه في حبوش

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ 41 دقيقة سرقة أقدم مجهولون على سرقة مضخات مياه وماكينات إنترنت عن أسطح المنازل في بلدة حبوش الجنوبية، والتي بلغت 100 ماكينة. وقدم العديد من أصحاب الماكينات المسروقة، شكاوى الى النيابة العامة في النبطية، وأوقف مواطن من حبوش وآخر من صيدا يشتبه بوقوفهم وراء السرقات.

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