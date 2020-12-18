وزارة التربية والتعليم العالي
انطلاقاً من مبدأ الشفافية في مواجهة جائحة كورونا، أطلقت وزارة التربية لوحة البيانات التفاعلية الـdashboard التي تبيّن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية، وتظهر توزيعها الجغرافي بحسب المؤسسة، والقضاء، والمهنة، والعمر، ومعايير أخرى عبر رسوم بيانية وخارطة حرارية.
وأظهرت ان المعدل اليومي للحالات الإيجابية في الأيام الـ 14 المنصرمة هو 30.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خدمة جديدة تطلقها “التربية” للاطلاع على إصابات كورونا داخل المؤسسات التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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