لبنان | جديد كورونا في السجون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

1- وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي إلى /580/ حالة من أصل العدد الإجمالي /625/ حالة إيجابية، من ضمنها حالة واحدة في سجن القاصرات، وذلك بعد إجراء /2162/ فحصاً مخبرياً(PCR) للنزلاء.

2- في نظارة قصرعدل بيروت يوجد /7/ حالات إيجابية.

3- في نظارة مخفر بعلبك، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص حالتَينإيجابيتَين.

4- في نظارة قصر عدل طرابلس، تبيّن وجود حالتَينإيجابيتَين.

5- في سجن جبيل، يوجد /5/ حالات إيجابية.

6- في نظارة فصيلة القبّة، تبيّن وجود /3/ حالات إيجابية.

7- في نظارات وحدة شرطة بيروت، يوجودحالة إيجابية واحدة.

8- أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية،فلم يعد يوجد أي حالة إيجابية.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook”العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة”.