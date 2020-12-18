لبنان | وزارة الصحة: إستدراج عروض لخمس غرف عناية فائقة في سير الضنية

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وزارة الصحة اللبنانية
أعلنت وزارة الصحة العامة عن إستدراج عروض لدراسة وتجهيز خمس غرف عناية فائقة في مستشفى سير الضنية الحكومي بتقنية الضغط السلبي (Negative Pressure) لمنع التلوث المتبادل من غرفة إلى أخرى.
وطلبت الوزارة من جميع المهتمين التقدم بعروض أسعار مستعجلة في مهلة أقصاها يوم الأربعاء المقبل الواقع فيه الثالث والعشرون من كانون الأول الجاري الساعة الثالثة من بعد الظهر.
لمزيد من التفاصيل مراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة: www.moph.gov.lb
أو إرسال الإستفسارات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
أما العروض فترسل إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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