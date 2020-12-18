لبنان | قوى الأمن تحيي “يوم الشرطة العربية”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 42 دقيقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أن في “يوم الشرطة العربية” الذي يصادف في الثامن عشر من كانون الأول، أحيت قوى الأمن الداخلي هذه المناسبة في معهد قوى الأمن – عرمون، حيث تلا العقيد حسين الحاج شحادة، المساعد الثاني لقائد المعهد العميد أحمد الحجار، أمام العناصر، رسالة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، والتي تمحورت حول جهود عناصر الشرطة العربية المبذولة لمكافحة الجريمة بكل أنواعها، في ظروف إستثنائية، وفي ظل تفشي فيروس كورونا.

كذلك تضمنت الرسالة تقديرا للانجازات الكبيرة ألتي تحققت منذ أكثر من خمسة عقود من التعاون الأمني العربي المشترك”.