- 1/2
- 2/2
قوى الأمن الداخلي
أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن ابراهيم محمد جميل زعبي (مواليد عام 1936، سوري)، الذي خرج من منزل ابنه الكائن في محلة أبي سمرا – طرابلس، الى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد توفي بشكل طبيعي.
وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 15-12-2020، جرى تعميم صورة ابراهيم محمد جميل زعبي (مواليد عام 1936، سوري)، الذي خرج من منزل ابنه الكائن في محلة أبي سمرا – طرابلس، الى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد. وهو يُعاني من مرض “الزهايمر”.
بعد أن تمّ العثور على جثّته بتاريخ 17-12-2020، تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر العثور عليه مقتولاً ومكبّل اليدَين.
يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح أنَّ هذا الخبر عارٍ من الصّحة، وأنّ الوفاة طبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قوى الأمن: وفاة المسنّ المفقود طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.