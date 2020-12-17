لبنان | برعاية منظمات دولية.. اطلاق مدونة السلوك للتدريب المهني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أطلقت منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، “مدونة قواعد السلوك” لأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم في مكان العمل في لبنان”، برعاية وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين وبالتعاون مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، بهدف توفير إرشادات لأصحاب العمل المشاركين في “برامج التعلم في مكان العمل”، وهي برامج تزود طلاب التعليم المهني بالتدريب أثناء العمل.

وتصف المدونة “المعايير التي يجب على أصحاب العمل الوفاء بها لتوفير للمتدربين بيئة تعليمية آمنة وحامية تحترم حقوق الإنسان وحقوق العمال. وتقدم الدعم لمقدمي التدريب المشاركين في تصميم مثل هذه البرامج وتطويرها.

ورأى مرتضى أن “خاصية الزراعة في لبنان، لا سيما في الازمة الاقتصادية المتجددة، يحتم علينا العمل على بناء القدرات التي تلبي حاجة القطاع من اليد العاملة الماهرة، اضافة الى ان هذا القطاع واعد حاليا، ويعتبر من أكثر القطاعات في عدد فرص العمل المتاحة، نظرا لتنوعه وكثرة الخدمات التقنية والفنية فيه”.

وقال: “ان اهمية هذه المدونة بالشراكة مع وزارة العمل، تعتبر الحجر الاساس للعمل على وضع آليات ادخال مهن القطاع الزراعي ضمن المعايير الوطنية للتوظيف وشروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية والصحية للعاملين في هذا القطاع”.

بدورها، اعتبرت يمين ان “المدونة هي خطوة حاسمة لنشر الوعي في مكان العمل، من خلال تزويد أصحاب العمل والمتدربين بالأدوات والمعايير الأخلاقية اللازمة لتفادي أي حالات تمييز وتحرش وتهديدات تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالمتدربين والعمال”، وقالت: “نأمل الإستفادة من هذا الإنجاز وتوظيفه في تشجيع توجيه القوى العاملة اللبنانية نحو القطاع الفني، لا سيما في خلال هذه الأزمة الاقتصادية ما يتيح لاقتصادنا فرصة للانعاش الذاتي”.

وتأتي هذه المدونة نتيجة جهد مشترك بين وزارة العمل ووزارة الزراعة ومنظمة العمل الدولية واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، الى ممثلي أصحاب العمل ومختلف الشركاء الاجتماعيين. وقد تم تطويرها في إطار البرنامج المشترك بين منظمة العمل الدولية واليونيسف نحو تحسين التعليم الفني والتدريب المهني المنظم وغير المنظم في لبنان.