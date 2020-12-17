لبنان | وفد نقابة موزعي الغاز أوضح لـ”أبو حيدر” أخطار رفع الدعم إضافة الى التقنين في تسليم الكميات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 6:28 مساءً

وفد نقابة موزعي الغاز في اجتماع مع المدير العام للاقتصاد

عقد وفد من نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها في لبنان اجتماعا مع المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر وحضور مدير حماية المستهلك طارق يونس.

وجرى البحث، بحسب بيان للوفد، “في مشاكل القطاع وأخطار رفع الدعم عن السلعة الأهم في الحياة اليومية للمواطن، إضافة الى التقنين في تسليم الكميات نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات”.

وشرح الوفد واقع السوق وما يتحمله الموزع من خسائر وساعات طويلة من الانتظار في سبيل تأمين حصته المنقوصة وتسليمها للمستهلك، ولا سيما ان المواطن لم يعد ينقصه مشاكل إضافية من قبيل عدم قدرته على توفير الغاز للتدفئة في عز الشتاء واعداد الطعام المنزلي.

وأكد الوفد حرصه على حماية حقوق المواطن ومتابعة الامر مع الجهة المعنية، على أن يبقى التواصل مستمرا.

وأكد المدير العام، وفق البيان، هذه المطالب، واعدا بـ”متابعتها مباشرة”. واتصل برئيس دائرة الاقتصاد في الشمال “لمتابعة الموضوع فورا”.

ولفت الى انه سيتواصل مع محافظي عكار والشمال لمعرفة سبب حصول هذه الأزمة أو هذا الاحتكار بسبب ارتفاع الأسعار إذا ثبت ذلك ومكافحته.