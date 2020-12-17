لبنان | وقفة احتجاجية أمام قصر العدل استنكاراً للحكم الذي صدر بحق كيندا الخطيب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 05:16 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 4:32 مساءً

نفذ أهالي كندة الخطيب وقفة احتجاجية أمام قصر العدل استنكاراً للحكم الذي صدر بحقها.

وفي السياق، تساءل “تحالف وطني” عن “مدى دقّة وصحّة الحيثيات التي استندت إليها المحكمة العسكريّة الدائمة بإصدار حكمها بحقّ الشابّة الثائرة كيندا الخطيب بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقّة والتجريد من حقوقها المدنيّة بتهمة التواصل مع العدوّ الإسرائيلي”، مطالباً “تلك المحكمة بنشر محاضر التحقيق والاستجواب حيث يكون الرأي العام على بيّنة من حيثيّات هذا الحكم، لئلاّ تكون كيندا ضحية ملفات مُغرضة لقوى مُمتعضة من نشاطها في الثورة وصَوتها العالي السقف ضد أفرقاء المنظومة الحاكمة، إضافة إلى إعادة ولو جزء من الثقة المفقودة بالقضاء تبعاً للانتكاسة التي تعرّض لها سابقاً في ملفات مُشابهة”.

يشار إلى أن المحكمة العسكريّة الدّائمة في بيروت، برئاسة العميد الركن منير شحادة كانت قد أصدرت حُكمها بسجن الناشطة كيندا الخطيب ثلاث سنوات بجرم “التعامل مع اسرائيل”.