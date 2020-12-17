لبنان | عون استمعت إلى سلامة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 05:16 مساءً - منذ ساعتين رياض سلامة استمعت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي حضر إلى مكتبها، حول ملفي الهدر الحاصل في استعمال الدولار المدعوم والقروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان.

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