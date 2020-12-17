لبنان | مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية من بعبدا: لا مبادرة لكننا مستعدون للمساعدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ 31 ثانية

أكد مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي أن الشعب اللبناني يعاني ويقع تحت ضغوط كثيرة والعمل بالشكل الروتيني التقليدي يجب ان يوضع جانبا لمصلحة عمل يراعي الوضع الخاص في البلد.

وأضاف: “نأمل ان نساعد في هذا الاطار ليخرج لبنان من الأزمة.”

وقال زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه “لا توجد مبادرة والجامعة العربية لن تأخذ دور أي طرف لبناني لكن نحن جاهزون للمساعدة”.

وأشار الى أن هناك مسؤوليات تقع على عاتق المسؤولين في لبنان يتعين عليهم حلها.