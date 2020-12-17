لبنان | وزارة المال: سيتم الكشف على 700 مستوعب متروك في ​المرفأ​ منذ العام 2005.

وزارة المالية
اشارت وزارة المال في بيان، الى انه بتوجيهات من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، سيقوم الجيش اليوم بالتعاون مع الجمارك اللبنانية بالبدء بالكشف على حوالي 700 مستوعب متروك في المرفأ منذ العام 2005.
وذكر بانه في 16/12/2020، تم البحث في موضوع التنسيق بين الجيش والجمارك باتصال هاتفي بين وزني وقائد الجيش جوزيف عون للكشف على المستوعبات المتروكة ومعالجتها فوراً.
وعقد اجتماع اليوم بين وزني ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي ومدير عام الجمارك بالتكليف ريمون خوري ومدير عام مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي في موضوع التعاون الكامل وتنسيق الخطوات السريعة مع الجيش لمعالجة موضوع المستوعبات والتأكد من سلامتها.
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