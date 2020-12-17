لبنان | سقوط شجرتين على طريق العمارة وتخريب عدد من المنازل في عكار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تسببت الرياح والامطار الغزيرة التي ضربت المناطق الساحلية، بشكل خاص، من محافظة عكار بارتفاع منسوب الانهار وتخريب عدد من البيوت الزراعية المحمية التي تمزقت أغطيتها.

كما تسببت الرياح بإسقاط شجرتين على طريق العمارة باتجاه البحر، ما تسبب بقطع الطريق واسلاك شبكة التوزيع الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي في تلك المحلة.

وناشد الأهالي الجهات المعنية العمل على إزالة الشجرتين وإعادة فتح الطريق وإصلاح الأعطال، تمهيدا لعودة التيار الكهربائي.

وما زال لبنان يتأثر بمنخفض جوي ممطر يترافق مع رياح قوية وعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وانخفاض بدرجات الحرارة. ويستمر تأثيره لغاية يوم الخميس المقبل ليعود وينكفئ يوم الجمعة.