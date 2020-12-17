لبنان | الأبيض: الدول الفقيرة لن تطعم أكثر من 20% من مواطنيها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ ساعتين

تعليقاً على مقالة في صحيفة نيويورك تايمز تتحدث عن الفجوة الكبيرة بين ‏الدول الغنية والفقيرة في الحصول على لقاح “كورونا”، أوضح رئيس مستشفى رفيق الحريري، فراس الأبيض، أنه قد لا تتمكن الكثير من الدول الفقيرة من تطعيم أكثر من 20٪ من سكانها عام 2021، مفسراً أن السبب يعود إلى أن بعض الدول الغنية حجزت من الجرعات ما يكفي لتطعيم سكانها عدة مرات.

توازياً، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حمد حسن، الأحد، أنه سيتم الفتح التدريجي للبلاد ابتداء من الإثنين.

وجاء حديث حسن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة كورونا في السراي الحكومي (مقر رئاسة الحكومة)، في بيروت.

وقال حسن: “نحن مقبلون على فترة الأعياد ويجب أن نفسح المجال للناس للتنفس اقتصاديا وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية”.

وأشار إلى أنه بعد أسبوع سيتم تقييم مؤشرات التفشي والاستجابة، “ويجب علينا الالتزام بالثلاثي الآمن: الكمامة، غسل اليدين وعدم الاكتظاظ”.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية معاودة العمل بالتعلم المدمج (حضور للمدرسة وعبر الإنترنت)، اعتبارا من صباح الإثنين، استنادا إلى البيان الصادر عنها، الجمعة.