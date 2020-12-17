لبنان | حسن: لكل شتام ومشكك نواياه ولنا خير الفلاح والعمل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عبر حسابه على “تويتر”: “مسار المستشفيات الميدانية الإضافية انطلق وفق الحاجة الملحة من سير الضنية وطرابلس شمالا ومنها إلى صور وجويا جنوبا، بالتوازي تحضير أقسام كورونا إضافية في مستشفيات حكومية: سير الضنية راشيا حاصبيا جزين وسبلين، لكل شتام ومشكك نواياه، ولنا خير الفلاح والعمل”.
وأرفق تغريدته بهاشتاغ #إبرئوا_العمل_قبل_الذمة.
وكشف حسن سابقاً عن موعد تلقي بلاده اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال حسن إنه من المقرر أن يتلقى لبنان الدفعة الأولى من لقاح فايزر -بيونتيك، بعد شهرين، الأربعاء.
وقبل يومين، قال الوزير إن بيروت تتوقع إبرام الصفقة خلال هذا الأسبوع، على الرغم من العجز البالغ في العملات الأجنبية.
وذكر حسن في بداية الأمر أن قيمة الصفقة سوف تصل إلى 18 مليون دولار، إلا أنه بيّن اليوم أن هذا المبلغ لا يزال محل تفاوض.
وحتى الآن سجل البلد العربي الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 6 ملايين نسمة 1210 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.
ويمثل تصاعد معدل الإصابات بكورونا ضغطا على القطاع الصحي اللبناني، الذي يعاني من عجز في الموازنة.
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