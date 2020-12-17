لبنان | قوة من الجيش ضبطت مصنعا للمخدرات في بريتال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

تمكنت قوة من الجيش من ضبط مصنعا لصناعة المخدرات (حبوب الكابتاغون) وكمية موضبة منها داخل منزل احد المطلوبين من آل “ط” خلال عملية دهم في بلدة بريتال.

و لا يزال الجيش يعمل على ملاحقة المطلوبين، تزامنا مع نقل معدات صناعة المخدرات وسط تعزيزات مؤللة.

من جهة ثانية سلم المدعو ح. ح. ط. المتهم بجريمة قتل قيصر دلول في بلدة علي النهري نفسه إلى مكتب مديرية المخابرات في بعلبك.