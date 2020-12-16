لبنان | هكذا تمت عملية سلب تاجر خضار 10 ملايين ليرة في صيدا!

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سلب تاجر خضار 10 ملايين ليرة في صيدا
فادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بأن سوق بيع الخضار والفاكهة – الحسبة في مدينة صيدا، شهدت عملية سلب مدبرة من عصابة توزع افرادها الأدوار في ما بينهم للاستيلاء على مبلغ من المال كان في حوزة تاجر خضار، حضر الى الحسبة لشراء كمية من الخضار والفاكهة وبيعها في منطقة أخرى، ولم يتنبه إلى فقدانه عشرة ملايين ليرة كان يضعها في جيبه الا بعد فوات الأوان ومغادرة منفذي عملية السلب والذين اظهرت كاميرات المراقبة لاحقا انهم اربعة، وانهم حضروا وغادروا في سيارة “BMW” فضية مجهولة باقي المواصفات.
ويظهر فيديو سجلته احدى كاميرات المراقبة كيف نفذ عملية السلب اثنان على الأقل من المشتبه بهم الأربعة، إذ سحب أحدهما المبلغ من جيب التاجر، ومن ثم وضعه في كيس في داخله خضار كان يحمله الشخص الآخر، قبل ان يغادرا المكان برفقة آخرين كانا في انتظارهما في الخارج.
وتم ابلاغ القوى الأمنية التي باشرت تحقيقاتها في الحادثة.
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