لبنان | إصابة عضوين في لجنة أهالي الطلاب في الخارج بجروح نتيجة حادث سير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 7 دقائق حادث سير اصيب عضوا لجنة أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج شكري حمادة وبسام موسى بجروح جراء حادث سير على طريق بعلبك – الهرمل، بينما كانا عائدين من إجتماع مع جمعية المصارف للتسريع بتنفيذ قرار الدولار الطالبي.

وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة من جروح أصيبا بها وحالتهما مستقرة .

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