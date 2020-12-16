كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة مجهولون يطلقون النار باتجاه فصيلة قوى الأمن في بعلبك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن إقدام مسلحين مجهولين على إطلاق النار باتجاه فصيلة قوى الأمن الداخلي في بعلبك، ما دفع بالحرس إلى الرد بالمثل دون وقوع إصابات. وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة مطلقي النار.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مجهولون يطلقون النار باتجاه فصيلة قوى الأمن في بعلبك … والحرس يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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