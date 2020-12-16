لبنان | متى تنحسر العاصفة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ 31 دقيقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع بقاء درجات الحرارة منخفضة ودون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات وامطار متفرقة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر على ان يتحسن الطقس مساء.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وعاصف وينحسر تدريجا اعتبارا من يوم الخميس. المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع غدا غائم مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات وامطار متفرقة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويتحسن الطقس مساء. طقس الجمعة: غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل الضباب على المرتفعات. طقس السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الحرارة على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 7 الى 12 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية – غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و50 كلم/س، تشتد احيانا لتصل الى 70 كلم/س خصوصا شمال البلاد.

الانقشاع: متوسط على الساحل سيء على الجبال.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 %.

حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة