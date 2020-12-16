لبنان | ارتفاع أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ ساعتين المحروقات ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 500 ليرة وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 400 ليرة، والديزل 700 ليرة، وقارورة الغاز 900 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 25,100 ليرة

بنزين 98 أوكتان: 25,900 ليرة

ديزل: 17,400 ليرة

غاز 10 كلغ: 20,200 ليرة.

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