لبنان | لأول مرة منذ أسابيع… انخفاض عدد الإصابات بنسبة 10%

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض عبر حسابه على تويتر أنه بالأمس انخفض معدل فحوصات الكورونا الايجابية المحلي إلى أقل من ١٠ ٪ لأول مرة منذ أسابيع، موضحا أنه سيتبين ما إذا كان هذا يمثل تحسنا حقيقيا أو استثناءً يعتمد على نتائج الفحوصات في الأيام القادمة.

ورأى أنه لا يمكن الادعاء أن هذا التغيير كان بسبب تحسن الامتثال بتدابير السلامة، وقال:” تظهر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لزيادة النشاط خلال الاعياد في وقت أقصر بكثير من ظهور الزيادة في حالات الكورونا بسبب عدم التباعد الاجتماعي. يميل الناس غالبا إلى تجاهل النتائج غير السارة ولكن البعيدة لأفعالهم”.

وكشف الأبيض أنه بالامس ظهرت على اثنين من موظفي مستشفى الحريري الذين كانوا اصيبوا بالكورونا منذ أشهر، أعراض العدوى، وأتت نتائج فحص الكورونا إيجابية مرة أخرى، وغرد:” في بريطانيا ، قد تكون سلالة فيروسية جديدة وراء الزيادة الأخيرة في الحالات. اثبت الكورونا انه فيروس صعب، وسوف يكون هناك المزيد من الفصول في هذه القصة”.

وسأل مدير مستشفى الحريري:” هل الانخفاض في معدل إيجابية الفحوصات هو فجر كاذب؟ هل نتجه بشكل غير مسؤول نحو موجة ثالثة؟ إذا حصل ذلك ، فهل سينقذنا اللقاح؟”، ورأى أن عام ٢٠٢٠ لم يكن عاما جيدا، لكن الكثير من المشاكل صنعت في لبنان، وسببها الاستهتار، آملا أن يأتي الامل عام ٢٠٢١ بالتغيير المنشود نحو الافضل.